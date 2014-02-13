سعود المعلا يكرم رجلي أعمال لدعمهما مركزاً للعلاج الطبيعي

كرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، رجلي الأعمال مروان عبدالله الرستماني وحسن عبدالله الرستماني، وذلك لدعمهما المتواصل وتبرعهما بتجهيز مركز المرحوم عبدالله الرستماني للعلاج الطبيعي بمنطقة فلج المعلا بأم القيوين. وسيتم صيانة المبنى وتجهيزه بكل الاحتياجات اللازمة ليكون مهيأ لاستقبال المراجعين.

كما تبرع رجلا الأعمال بأجهزة متنوعة لمستشفى أم القيوين العام. وثمن سلطان بن راشد الخرجي رئيس مجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بأم القيوين حرص رجال الأعمال وفاعلي الخير على دعمهم للجنة التي عملت منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم على مساعدة المرضى واحتياجات مستشفى أم القيوين العام الضرورية.