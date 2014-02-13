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الإبداع السلعة الأهم في العالم

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الإبداع السلعة الأهم في العالم الإبداع السلعة الأهم في العالم

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على سعيه لأن تصبح دولة الإمارات عاصمة عالمية للإبداع الحكومي، لافتاً سموه إلى أن التغيرات القياسية جعلت من الإبداع السلعة الأهم في العالم.

ورد ذلك في تدوين لسموه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس تعليقا على ختام القمة الحكومية الثانية، كتب سموه فيه "أنهينا بحمد الله أعمال القمة الحكومية الثانية.. تجمع عالمي فريد.. وأفكار حكومية جديدة.. وطاقة عمل كبيرة للانطلاق نحو تحقيق أهدافنا".

أضاف سموه: "شارك في القمة الحكومية 4 آلاف و700 من 50 دولة ومنظمات عالمية وأكاديميين وحكوميين وقطاع خاص.. هو التجمع الأكبر عالميا لتطوير علم الإدارة الحكومية". ولفت سموه الى أن "حكومات المستقبل ستحتاج للتكامل مع كافة قطاعات المجتمع لتحقيق أهدافها.. العالم يتغير بسرعة مذهلة .. والإبداع أصبح السلعة العالمية الأهم".

وختم سموه: "نريد الإمارات عاصمة عالمية للإبداع الحكومي والقمة الحكومية القادمة سنخصصها لاختبار الحدود التي يمكن أن يصلها خيالنا في مجال الخدمة الحكومية".

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