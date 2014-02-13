زوجة الضابط المختطف: طلبت من منظمات حقوق الإنسان مساعدتى ولم تستجب

قالت دعاء رشاد زوجة ضابط الشرطة المختطف، إن منظمات حقوق الإنسان تتجاهل شهداء الشرطة ومشاكلهم الضخمة فى مقابل تهويلها لما تزعمه حول تعذيب المواطنين داخل السجون المصرية.

ولفتت إلى أنها تواصلت مع المجلس القومى لحقوق الإنسان أكثر من مرة تطلب المساعدة منه فى قضية زوجها ولكن دون جدوى أو أى استجابة حتى الآن.

وأضافت "رشاد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن منظمات حقوق الإنسان لم تتجاوب معها فى قضية زوجها، مشددة على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يتصل بأسر شهداء الشرطة مطلقاً.