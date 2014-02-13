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والد شهيد الواجب: منظمات حقوق الإنسان تجاهلت فيديوهات مذبحة كرداسة

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والد شهيد الواجب: منظمات حقوق الإنسان تجاهلت فيديوهات مذبحة كرداسة والد شهيد الواجب: منظمات حقوق الإنسان تجاهلت فيديوهات مذبحة كرداسة

قال جمال شتا، والد الرائد هشام شتا أحد شهداء الواجب بمذبحة قسم شرطة كرداسة، إن منظمات حقوق الإنسان أمامها فيديوهات لسحل وتعذيب وقتل الضباط فى قسم الشرطة ولم تحقق فيها.

ولفت شتا خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة "المحور"، إلى أن هذه الفيديوهات صوّرتها عناصر الجماعات الإرهابية التى نفّذت الواقعة ونشرتها على وسائل الإعلام والانترنت.

وأضاف شتا أن أسر شهداء الشرطة "مستغربة" مما تقوم به هذه المنظمات من حيث محاولتهم تشويه الجهاز الشرطى، مشدداً على أن مزاعم هذه المنظمات لها غرض معين يهدف لخدمة من يقوم بالدفع لها، وتابع قائلاً "الجميع يعلم مصادر تمويل هذه المنظمات".

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