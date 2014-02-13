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"المترو": ننتظر تركيب "شدادات" كوبرى عزبة النخل لاستئناف الخط الأول

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"المترو": ننتظر تركيب "شدادات" كوبرى عزبة النخل لاستئناف الخط الأول "المترو": ننتظر تركيب "شدادات" كوبرى عزبة النخل لاستئناف الخط الأول

أكد المهندس عبد الله فوزى رئيس شركة المترو، أنهم ينتظرون انتهاء شركة المقاولون العرب من تركيب الشدادات الحديدية لكوبرى عزبة النخل، من أجل استئناف حركة قطارات الخط الأول بكامله.

ولفت فوزى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم استئناف الحركة بسرعة مخفضة عقب الانتهاء من تأمين الكوبرى، من خلال الشدّادات التى أوصت بها اللجنة الفنية التى تشكلت لفحص حالة الكوبرى.

وأضاف رئيس شركة المترو، أن الحركة متوقفة فى محطتى المرج الجديدة والمرج القديمة، فيما تشهد محطتا عزبة النخل وعين شمس تكدسًا غير عادى، حيث تعمل حركة المترو فى تلك المسافة على سكة مفردة، فيما تسير الحركة طبيعية من الاتجاهين من المطرية حتى حلوان، مشيرًا إلى أنهم جاهزون لاستئناف الحركة فى أية لحظة.

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