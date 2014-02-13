وزير الداخلية يتقدم جنازة شهيد الشرطة بالإسماعيلية

تقدم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مراسم تشييع الجنازة العسكرية للشهيد الملازم أول أحمد حسين فهمى محمد، الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، والتى شيعت من مسجد كلية الشرطة بالعباسية.

وحضر الجنازة عدد من مساعدى أول ومساعدى وزير الداخلية، وقيادات من القوات المسلحة وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى أهالى وأقارب الضابط الشهيد وزملائه فى العمل.

يذكر أن الملازم أول أحمد حسين فهمى محمد الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية، استشهد فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقب استهداف مجهولين للسيارة التى كان يستقلها ورفقته قوة من الشرطة أثناء مباشرة عملهم بتأمين طريق السويس الإسماعيلية بمنطقة السماكين دائرة مركز شرطة أبوصوير.