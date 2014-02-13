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نظافة الجيزة تزيل العبارات المسيئة أعلى كوبرى أكتوبر

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نظافة الجيزة تزيل العبارات المسيئة أعلى كوبرى أكتوبر نظافة الجيزة تزيل العبارات المسيئة أعلى كوبرى أكتوبر

قامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، العمل على مدار الثلاثة أيام الماضية بالدفع بعمال نظافة على مطالع ومنازل كوبرى أكتوبر من جميع الاتجاهات، بالإضافة إلى الدفع بسيارة مياه لغسل الأسوار الحديدية للكوبرى.

وقال اللواء أحمد هانى، المشرف العام على الهيئة لـ"اليوم السابع"، أن عمال الدهانات قاموا أيضًا بعمل الدهانات اللازمة وإزالة العبارات المسيئة أعلى الكوبرى، بالإضافة إلى دهان الأرصفة باللون الأبيض والأسود، كما قام عمال الحدائق بأعمال الصيانة للمسطحات الخضراء الموجودة بمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر.

وأشار هانى، أن الهيئة تقوم باستمرار بأعمال الدهانات شكل خاص على الأسوار ومطالع ومنازل الكبارى، ولكن سرعان ما تعود مرة أخرى، فى محاولة من البعض لتشويه المظهر العام للمحافظة.

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