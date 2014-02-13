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سفير مصر برام الله لـ"اليوم السابع": أعود إلى القاهرة منتصف الشهر

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سفير مصر برام الله لـ"اليوم السابع": أعود إلى القاهرة منتصف الشهر سفير مصر برام الله لـ"اليوم السابع": أعود إلى القاهرة منتصف الشهر

قال ياسر عثمان سفير برام الله المنتهية فترة عمله، إنه سيعود لمصر يوم 15 فبراير الجارى، موضّحًا أنه تم تعيينه كنائبًا لمساعد وزير الخارجية للشئون الفلسطينية.

وأضاف فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" من رام الله أن فترة عمله كسفير برام الله مرت باختبارات عديدة، لكن تم اجتياز هذه الاختبارات، وهذا يدل على عمق العلاقات المصرية – الفلسطينية.

ووجه عثمان الشكر والتقدير للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن الذى قام بجهودٍ كبيرة على المستوى الدولى، لدعم إرادة الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن الدور المصرى فى القضية الفلسطينية شهد تطورًا كبيرًا بعد ثورة 30 يونيو، بفضل المجهودات التى يقوم بها وزير الخارجية نبيل فهمى فى المحافل الدولية، ودعمه للقضية فى الأمم المتحدة.

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