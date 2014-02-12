كل النساء تكره هذا الرجل

حواء تلك الانثى الرقيقة التى تبحث دائما عن فارس احلامها و لكن مازال الرجل يعجز عن اسعادها بصفات لن تقبلها اى انثى و ان قبلتها فتكون دائما مرغمة على ذلك و لكن اليس من السهل ان ترضى حواء اذا ما ادركت ان تلك الصفات تحزن امراتك فتعجز هى عن اسعادك. فتلك رسالة الى ادم فكل النساء تكره هذا الرجل.

الرجل الشكاك، الذي يقتفي أثر كل شيء لعله يصل إلى ما يصدق ظنه ويدور في عقله ..حتى يكاد يحسب الأنفاس على زوجه ..ويدمر البيت بسبب شكه.



> الرجل الغيور، و هو الرجل يغار غيرة عمياء التى تؤكد على عدم ثقته بنفسه فتلك الغيرة تسرق السعادة من الطرفيين.

> الرجل المزواج، هى من اسوأ الصفات التى تكرهها حواء و هو الرجلالذى يستبدل امرأة بأخرى و لا صاحب لافتة امرأة واحدة لا تكفى. دون اعتبار لإنسانية زوجته ومشاعرها .. ضاربا عرض الحائط بأسرته .. والتزاماته. و المقصود هنا الرجل الذى تتعدد زيجاته او الذى يطلق و يتزوج بأخرى.



> الرجل البخيل، و هو الرجل الذى يعشق المال اكثر من اى شيئ اخر و يترتب على هذا البخل بخل المشاعر.



> الرجل ضعيف الشخصية، فهو رجل يالاسم فقط و لا تشعر حواء بالامان معه فهو رجل لا يقدر على اتخاذ اى قرار فى حياته فهو دائما تابع لاحد سواء كانت زوجته و الكارثة ان كان تابع لوالدته فهذا الرجل يجعل المراة تعيش فى تعاسوة دائمة، فالرجل قوام وحينما يتنازل عن ذلك لايستحق شرف الرجولة .

> الرجل المعاكس، وهو رجل غير جدير بالاحترام فهو رجل يختلس النظر الى اى تاء تأنيث حتى و ان كانت امرأته ملكة جمال فيصيبها بعدم الثقة فى نفسها و يجرح مشاعرها غير مبالى الى ان نظراته تلك تجرح كرامة حواء .

> الرجل الخائن، وهذا الرجل الذى لا عهد له فيعدك بالشيئ و يعود عنه..فهذا الرجل نسى او ربما تناسى ان الرجل كلمة و العهد دين و الخيانة جريمة فى حق رجولته قبل ان تكون سيف فى قلب امرأته.

> الرجل المنافق ، الذي يبطن مالايعلن .. ويصور نفسه في أحسن صورة وهو أسوء الرجال .

الرجال الناعم،فهو رجل مثير للشفقة لا تعلم حواء كيف حتى تصافحه..فتجده مسخا لا يستحق الاحترام ولايستحق حتى النظر اليه.



> و اخيرا و ليس آخرا الرجل المهمل فحواء تكره الاهمال و تعشق من يهتم بتفاصيل حياتها، فان كنت مهمل بفتاتك فمن تهتم إذن !!!