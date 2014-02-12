بالصور .. “بحوث الصحراء” بمطروح تنظم دورة تدريبية عن الزراعات الملحية

نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء صباح اليوم الأربعاء، دورة تدريبية عن الزراعات الملحية وكيفية الاستفادة منها تحت رعاية الدكتور رأفت خضر رئيس مركز بحوث الصحراء وذلك لمهندسي المركز بحضور الخبير الاسترالي فيكتور سكويرز المتخصص في الزراعات الملحية بالاراضى الجافة ومستشار في البنك الدولي والدكتور حمدي عبد العزيز مدير المركز والدكتور احمد القط مدير مركز البحوث التطبيقية بمطروح.

قدم الخبير الاسترالي Dr . Victor squires ،عرض تقديمي يؤكد على أن تقنيات الزراعة الملحية لها دور هام في تحقيق الأمن الغذائي من خلال ما يمكن أن تقدمه لتحسين كفاءة الإنتاج لبعض المحاصيل الزراعية وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة وتوفير فرص أفضل للاستفادة من الأراضي عالية الملوحة لإنتاج محاصيل زراعية تحقق عائدا اقتصاديا هاما.. مشيرا إلي أن ربع الأراضي المروية في البلدان النامية تعاني من درجات متفاوتة من التملح، كما أن معدل خسارة الأراضي المرورية نتيجة التملح تصل إلي حوالي مليون ونصف مليون هكتار سنويا .

كما تحدث عن التحديات التي تعوق الدول العربية سواء كانت تتعلق بانخفاض الإنتاج الزراعي مقابل ارتفاع معدلات الاستهلاك وذلك بسبب الظروف المناخية وندرة المياه الصالحة للري وقلة خصوبة التربة كما أن ملوحة التربة ومياه الري تشكلان أهم المعوقات أمام التوسع الزراعي في المنطقة العربية.. أو تحديات تتعلق بالاستنزاف المتواصل للمياه الجوفية متوسطة الملوحة حيث يؤدي ذلك إلي زيادة ملوحة التربة إلي أن تصبح غير صالحة للزراعة.. وكل هذه التحديات تتطلب اهتماما بالغا بالأبحاث العلمية ذات العلاقة بتوطين تقنيات الزراعة الملحية وتطويرها بما يتلاءم مع حاجات وطبيعة بيئة المنطقة العربية.

و تستمر زيارة الخبير الاسترالي لمدة أربعة أيام يرافقه خلالها الدكتور احمد خريشه متخصص في المراعى وذلك للمرور على الوحدات الرعوية التي تم إنشاءها خلال فترة عمل البنك الدولي على ارض محافظة مطروح .