ميدو وطارق السيد يشاركان في تقسيمة الزمالك استعدادًا لمباراة بطل النيجر

شارك صلاح سليمان مدافع فريق الزمالك في فترة من مران، الفريق الأول لكرة القدم اليوم فى اطار الاستعداد المكثف لمباراته المقبلة أمام أيه أس دوان بطل النيجر في إياب دور ال64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشارك اللاعب فى التدريب اليوم بعد أن غاب عن مباراة الذهاب بسبب الاصابة بتورم في أنكل القدم، وأدى زميله هاني سعيد تدريبات علاجية اليوم حيث يعاني من إصابة بكدمة في الفخذ.

> وحرص الجهاز الفني خلال التدريب على التركيز على الجوانب الفنية والخططية التى سيتم تطبيقها في المباراة المقبلة… وشارك أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق، وطارق السيد المدرب المساعد في التقسيمة الفنية التي أقيمت في ختام المران.

> حرص ميدو والسيد على توجيه اللاعبين وزيادة الحماس في التقسيمة الفنية التي شهدت تألق محمود جنش ومؤمن زكريا وياسر إبراهيم، في اطار ألاداء الحماسي والقوي من اللاعبين.

> وفضل الجهاز الفني للفريق عدم مشاركة صلاح سليمان في التقسمية خوفا من تفاقم الإصابة التي يعاني منها اللاعب بتورم في أنكل القدم.

أ.ش.أ