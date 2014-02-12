محافظ أسوان يكرم الطالب الحاصل على المركز الأول علي الجمهورية فى حفظ القرآن

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، بتكريم الطالب عبد الرحيم محمد عليبجائزة مالية والذي يدرس حالياً بالصف الثاني بمعهد دراو الثانوي الأزهري .

حيث حقق المركز الأول علي مستوي الجمهورية في حفظ القرآن الكريم كاملاًبالتجويد والقراءات لعام 2013 علي الرغم من أنه الطالب الوحيد الكفيف بالمعهد الأزهري ، وأثني المحافظ بالإرادة الحديدية لعبد الرحيم محمدوقدراته في حفظ وتلاوة كتاب الله بالأحكام والقواعد اللغوية السليمة ، لافتاً إلي أن صوته الملائكي في تلاوة القرآن ينبأ عن موهبة سيفتح لها المستقبل أبوابه ليصبح في مصاف كبار القراء المصريين الذين أثبتوا جدارتهم في التلاوة باعتبارهم أصوات ملائكية من السماء .

ومن جانبه طالب عبد الرحيم محمد، والمقيم بقرية الشطب بدراو من محافظ أسوان توفير جهاز كمبيوتر حتى يتسني له تسجيل تلاوته للقرآن بجانب التواصل مع العالم الذي حوله، لاستكمال معرفته بعلوم القرآن مع مساعدته علي دراسته العلمية في الأزهر الشريف ، مشيراً إلي أنه يتمني تخصيص قطعة أرض له من المحافظ لإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء قريته وذلك لمواصلة رسالته في هذا الاتجاه ورد الجميل لكل من سانده في رحلته واجتهاده نحو نشر تعاليم كتاب الله .

وأوضح عبد الرحيم محمد، بأنه ابن أسرة بسيطة مكونة من 8 أفراد هم والده الذي لا يتقاضي أي دخل سوي معاش الضمان الاجتماعي ، بجانب والدته التي ترعاه ، بالإضافة إلي 3 أشقاء وشقيقتين احداهما كفيفة أيضاً وحاصلة علي ليسانس الدراسات الإسلامية من جامعة أسيوط وهي تساعده في حفظ القرآن الكريم وأحكامه ، موضحاً بأنه حقق أيضاً المركز الأول عام 2009علي مستوي الجمهورية في الشهادة الابتدائية ، وقام بتكريمه شيخ الأزهر الراحل فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي ، كما حقق المركز السادس عام 2012 علي مستوي الجمهورية في الشهادة الإعدادية .