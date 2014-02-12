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الورش الصناعية بالسويس تشكُر القوي السياسية على “خط الصرف”

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الورش الصناعية بالسويس تشكُر القوي السياسية على “خط الصرف” الورش الصناعية بالسويس تشكُر القوي السياسية على “خط الصرف”

ادخال خط الصرف

أصدر أصحاب الورش الصناعية بالسويس، بيان يحمل توقيع يحي حلمي عضو اللجنة النقابية للورش يقدمون فيه الشكر إلى أعضاء جبهة الانقاذ بالسويس على مساعدتهم فى إدخال خط صرف جديد للورش الصناعية .

وأشار البيان، أن الجبهة قامت بعمل وفد برئاسة سيد أبو طالب أمين الحزب الناصري، وأحمد الكيلاني رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وطلعت خليل عن حزب الدستور وعبد الحميد كمال عن حزب التجمع، وعقدوا لقاء مع اللواء العربي السروي، لعرض مشاكلهم ووافق الأخير على تدشين وعمل خط صرف جديد للمنطقة الصناعية بالكامل .

وتابع، أن الخط الجديد فور الانتهاء منه سيعيد الحياة من جديد للمنطقة الصناعية ، موضحا أنهم مازالوا يعانوا الاهمال وهناك تراكم للقمامة وانعدام الامن ، فضلا عن وجود محلات مغلقة دون استفادة وأخري محلات يرفض مسئولو المحافظة بتأجيرها فى تصرف غير مفهوم.

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