حفلات وأغاني عيد الحب تعود مجددا في مصر بعد غياب

يستعدّ عدد من الفنانين لإحياء حفلات عيد الحب في مصر بعد غياب قسريّ لسنوات، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، فيما يكتفي آخرون بطرح أغاني "سينجل" فقط في هذا اليوم.

جولة تامر الغنائية

قرر المطرب تامر حسني أن يحتفل بعيد الحب في أمريكا، حيث سيمكث لفترة من أجل إحياء العديد من الحفلات الغنائية. وبعد تمضية ليلة عيد الحب في واشنطن، يتوجّه تامر في اليوم الثاني لإحياء حفل في لاس فيجاس، ثم في ديترويت، قبل أن يطير إلى مونتريال الكندية، ثمّ ليعود مجدّداً إلى أمريكا، وإلى دالاس تحديداً، حيث يُحيي إحدى الحفلات هناك، بالرغم من التعطيل الذي سيُعيق استكمال تصوير مسلسله "فرق توقيت"، الذي يشاركه بطولته الفنانة اللبنانية نيكول سابا، والمزمع عرضه في دراما شهر رمضان المقبل.

شيرين وراغب معاً

وتلتقي المطربة شيرين عبد الوهاب لأول مرة بالنجم اللبناني راغب علامة، في حفل عيد الحب في مصر، حيث يحييان الليلة في فندق "أنتركونتيننتال سيتي ستارز" فيما يكتفي النجم عمرو دياب بعرض شركة "مزيكا للإنتاج الفني" لحفلته التي أحياها على الساحل الشمالي؛ وذلك في ليلة عيد الحب تعويضاً عن عدم إقامته لأيّ من الحفلات، أو طرح أيّ من الأغاني.

سامو في مصر وإيهاب في أستراليا

ويحيي المطرب السوري سامو زين حفل عيد الحب في فندق "سميراميس" ـ القاهرة، فيما يطير إيهاب توفيق إلى أستراليا لإحياء اليوم في "لالونا لاونج".

كما يحتفل المطرب المصري تامر عاشور بعيد الحبّ غنائياً في قاعة "الداون تاون" بالإسكندرية.

رامي وحماقي

ويطرح المطرب رامي صبري أغنيته "وأنا معاه" في عيد الحب، إذ قام بتصويرها مؤخراً بطريقة الفيديو كليب، مع المخرج ياسر سامي.

وقرر محمد حماقي طرح كليبه الغنائيّ "نفسي إبقا جنبه" في موسم عيد الحب، وهو نفس توقيت طرح المطرب محمد نور لكليبه "أحلوت الأيام" من الألبوم الذي يحمل الاسم نفسه.

فؤاد يؤجل وكارمن تنزل

وكان من المزمع أن يطرح المطرب محمد فؤاد ألبومه في عيد الحب، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب عدم الانتهاء من تسجيل بعض أغنياته.

كما تقرر طرح ألبوم نجمة "أراب أيدول" كارمن سليمان ألبومها الأول المسمّى "أخباري" في يوم عيد الحب.

أمّا نجمة "ستار أكاديمي" مروة نصر فتكتفي بطرح أغنية "وعدتك" للاحتفال بعيد الحب، وهي إحدى أغاني ألبومها الجديد "أحسن حالاتي".