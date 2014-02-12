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السلطانة هيام تنشر الصور الأولى لإبنتها على الفيس بوك

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السلطانة هيام تنشر الصور الأولى لإبنتها على الفيس بوك السلطانة هيام تنشر الصور الأولى لإبنتها على الفيس بوك

نشرت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام الصور الأولى لطفلتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

أوزيرلي التي أعلنت خبر ولادتها ابنتها الأثنين في 10 شباط فبراير، قد سمتها "لارا أوزيرلي" على اسم عائلتها هي لا باسم عائلة حبيبها السابق جان أتيش في الأوراق الرسمية الألمانية.

يذكر أن حبيب السلطانة هيام طلب منها التخلص من الطفلة ولكنها تمسكت بها، وشكرت الله على أعطائها القوة لتتمكن من حمايتها، كما شكرت أهلها وأصدقائها اللذين ساندوها منذ بداية حملها إلى يوم ولادتها.

 

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