صباحي: أنا ابن عبدالناصر بإختياري علي عكس أبنائه

قال حمدين صباحي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية إن هناك كثير يرحبون بترشيحه لكنه لن يؤيدونه، لافتا إلي أن جمال عبدالناصر هو الرمز الوطني الذي يحترمه وأنه ابن جمال عبدالناصر بإرادته لكن أبنائه منتسبين له بالوراثة.

وأضاف “صباحي” خلال حواره مع الاعلامي يسري فودة في برنامج “آخر كلام” الذي يذاع علي فضائية “أون تي في” أن الأستاذ محمد حسنين هيكل من حقه أن يكون معه أو ضده فهو حقه الشخصي، موضحا أن التيار الشعبي اتخذ قرار ترشحه بأغلبية ساحقة.

وتابع:” خالد يوسف رجل ثوري ومكانته ستظل بداخلي ومن حقه اتخاذ أي موقف يراه”.