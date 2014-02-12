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قيادات مطار القاهرة تبحث الإستعداد لمواجهة الطوارىء

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قيادات مطار القاهرة تبحث الإستعداد لمواجهة الطوارىء قيادات مطار القاهرة تبحث الإستعداد لمواجهة الطوارىء

مطار القاهرة

يشهد مطار القاهرة غدًا إجتماعًا لقيادات الأجهزة العاملة للإستعداد لإجراء تجربة لمواجهة حالات الطوارىء فى النصف الثانى من مارس القادم تنفيذًا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى ” الإيكاو”.

وصرح الدكتور دواهرى العشماوى مدير عام الحجر الصحى أن يشارك فى الإجتماع قادة كل الأجهزة والقطاعات العاملة بالمطار للوقوف على دور كل جهة خلال تجربة الطوارىء التى يحضرها المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدنى والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة ، وتم التنسيق بين الحجر الصحى والإدارة المركزية للحالات الحرجة وهيئة الإسعاف المصرية من أجل تزويد الحجر الصحى بحوالى 20 طبيبًا وممرضًا لدعم رجال الحجر الصحى خلال التجربة إضافة لوجود عدد من سيارات الإسعاف للتدريب على المشاركة لمواجهة أية حالات طارئة يتعرض لها المطار .

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