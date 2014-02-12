بالصور ..”حلايب وشلاتين”خارج الزمن : لا يعرفون الديانات ويأكلون أوراق الشجر .. والملك فؤاد حاكم مصر

قام أحمد المسلماني، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، بزيارة أهالي حلايب وشلاتين، معربًا عن سعادته بالوعي السياسي الذي يتمتع به الأهالي، مؤكدًا أنهم يتابعون بشكل وطني كل ما يدور في مصر.

لكن ”وكالة أونا ” قامت برصد الجانب الآخر لـ “حلايب وشلاتين”، الذي لم ترصده أعين المسلماني، فالبرغم من الوعي السياسي لأهالي “شلاتين”، والذي أسعد المسلماني -على حد قوله-، إلا أن أهالي “وادي أبو سعفة ووادي الديف”، الواقعتان على بعد 140 كيلو متر من حلايب وشلاتين، والذين التقتهم “وكالة أونا”، توقفت لديهم آلة الزمن، فمازالوا يعتقدون أن الملك “فؤاد الأول” هو من يحكم مصر حتى الآن، وظل قوتُهم اليومي من الخبز المصنوع من “ورق الشجر المطحون” مع اللبن، الذي يحصلون عليه من تربية الماشية والماعز .



> خلال حديث “وكالة أونا” مع أهالي ”وادي أبو سعفة و”وادي الديف” لاحظنا عدم وجود أيا من البنية التحتية أو وسائل الاتصال بالعالم الخارجي .. وأكد الأهالي أن مصدر رزقهم هو التنقيب عن الذهب في الجبال التي تحيطهم بمختلف الأودية، ومصدرهم الوحيد للحصول على مياه الشرب هو مياه الآبار، وذلك من خلال استخدام ماكينات لرفع المياه من هذه الآبار، وبسؤالهم عن الدين الذي يعتنقوه، أكدوا أنهم لا يعرفون شيئًا عن الرسل أو الديانات السماوية وأنهم يرجعون لمشايخهم للفصل بينهم حال وقوع أي خلافات .

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> وكان اللواء وجيه المأمون، رئيس مدينة ”شلاتين”،قد أكد في تصريحات صحفية بنوفمبر 2013، أن مجلس الوزراء أقر، خطة عاجلة للتنمية المتكاملة لقطاع برنيس “حلايب – شلاتين – أبورماد”، وذلك وفق خطة زمنية مدتها عام كامل اعتبارًا من شهر نوفمبر 2013 حتى نوفمبر 2014 بتكلفة تقديرية 764.2 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة دكتور حازم الببلاوي، قد قرر عام 2013، وضع برنامج استثماري بين وزارتي الاستثمار والسياحة، لتخصيص منطقة تبلغ 250 كم من أول شلاتين حتى أبو رماد، للاستفادة منها سياحياً، واستصدار الاتفاقيات اللازمة لبحث استغلال ما تملكه المنطقة من المنجنيز والذهب، وتفعيل شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البترول والقوات المسلحة .

وادي “أبو سعفة” من الوديان ذات القيمة التاريخية، حيث يحوى آثارًا فرعونية قديمة تتمثل فى بوابة منحوتة فى صخور جبال أبو سعفة، وتسمى ببوابة الماء Aqua door، والتى تعود تاريخها إلى العصور الفرعونية القديمة وتحوى بعض النقوش الفرعونية، مما يدل على تواجد قديم للفراعنة فى تلك المناطق.



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