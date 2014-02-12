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بالفيديو.. الفضالي : إن لم يترشح السيسي سندعم أحد أعضاء تيار الاستقلال

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بالفيديو.. الفضالي : إن لم يترشح السيسي سندعم أحد أعضاء تيار الاستقلال بالفيديو.. الفضالي : إن لم يترشح السيسي سندعم أحد أعضاء تيار الاستقلال

صرح المستشار أحمد الفضالي مؤسس تيار الاستقلال إن التيار كان له دور كبير فى التصويت بنعم على الدستور الجديد ؛وسنقوم بدعم المشير عبد الفتاح وزير الدفاع للترشح على منصب رئيسا للجمهورية ؛ ويكون دعمنا بعمل برنامج انتخابي في مشاريع قومية تفيد الدولة المصرية .

كما أوضح الفضالي فى تصريح لوكالة ONA للانباء أن ” في حالة عدم ترشح السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية سيقوم التيار و كل الاحزاب المشاركة في بعقد اجتماع طارئ لأتخاذ قرار حول مرشح للثورة من تيار الاستقلال .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لـحزب الثورة واكثر من 25 حزب سياسى للاعلان عن المرشح الرئاسى لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة .

 

(المراسل : محمود عبد الحفيظ)

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