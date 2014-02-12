مدير أمن القاهرة يدفع بقوات للسيطرة على مشاجرة بين مسلحين فى وسط البلد

أمر اللواء أسامة الصغير، مدر أمن القاهرة، بالدفع بقوات أمنية للسيطرة على مشجرة، استخدم فيها بلطجية الأسلحة النارية فيما بينهم، مما أدى إلى فزع وهلع الأهالى، وإرتباك الحركة المرورية فى منطقة وسط القاهرة، وخاصة أمام مبنى دار القضاء العالى.

ورفعت القوات التى تقوم بحماية مبنى دار القضاء حالة الإستنفار القسوى، تحسباً لأى عناصر شعب، تقوم بالإعتداء على المبنى مستغله أحداث العنف التى تدور حالياً.

وأشار مصدر أمنى، أن التحريات المبدئية تشير إلى وقوع المشاجرة بين عدد من البائعين الجائلين، وسائقى الميكروباص وبعض البلطجية، الذين يريدون إجبار السائقين والبائعين على دفع إتاوات.