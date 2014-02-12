وزير الزراعة يوقع بروتوكول تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الـ3 مليون شتلة زيتون

وقع الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق الزدجالى مديرعام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بروتوكول تعاون لتنفيذ المرحله الثانية من مشروع زراعة 3 مليون شجرة زيتون فى مصر، والتى تشمل زراعة 2.4 مليون بمحافظات سيناء والساحل الشمالى خلال الفترة من 2014 حتي 2017م.

وأثنى أبوحديد على جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فى دفع عجلة التنمية الزراعية والريفية فى محافظات الصعيد ومحافظات سيناء، مشيراً إلى أن ذلك الاتفاق فى مرحلته الأولى نجح بالفعل فى زراعة 600 ألف شتلة زيتون فى سيناء.

وصرح وزير الزراعة أن المشروع يستهدف دعم الأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل لها وتمكينها من توفير مصدر للدخل والغذاء والنهوض بمستواها التغذوى.

وأوضح أبوحديد أن الوزارة ستتولى تقديم الخدمات الإرشاديه والفنيه للأسر المستفيده في محافظات الساحل الشمالي وسيناء، والمنظمه العربية للتنمية الزراعية ستتولى توفير الشتلات المدرجة في هذه الاتفاقيه وتنفيذ المرحلة الثانية من ذلك المشروع التنموي.