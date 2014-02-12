يحيى فريق بلاك تيما الحفل الغنائى الذى يقام فى ساقية الصاوى يوم السبت 1 مارس
> ويبدأ الحفل فى الرابعة عصرا، ويقدم الفريق به مجموعة من أشهر أغانيه ، ومنها”زحمه”، ”انسان”، ”فى بلاد الأى حاجه”، “مجنون”،”بحار” وغيرها.
> يذكر أن الفريق وصل للمرحلة النهائية للمنافسة علي 4 من جوائز الموسيقي العالمية الورلد ميوزيك اورد، وهم أفضل كليب، أغنية، فريق،و جائزة أحسن أداء في الحفلات (لايف) ، وتعد بلاك تيما الفرقة المصرية العربية الوحيدة التي تنافس علي الجوائز في قارة أفريقيا.
> وتم تكوين الفريق عام2004، وأعضائة هم أمير صلاح الدين ،أحمد بحر، محمد عبدة، ويشاركون فى كتابة وتلحين أغنياتهم.
بلاك تيما تغنى بساقية الصاوى 1مارس
يحيى فريق بلاك تيما الحفل الغنائى الذى يقام فى ساقية الصاوى يوم السبت 1 مارس