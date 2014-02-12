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بلاك تيما تغنى بساقية الصاوى 1مارس

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بلاك تيما تغنى بساقية الصاوى 1مارس بلاك تيما تغنى بساقية الصاوى 1مارس

يحيى فريق بلاك تيما الحفل الغنائى الذى يقام فى ساقية الصاوى يوم السبت 1 مارس
> ويبدأ الحفل فى الرابعة عصرا، ويقدم الفريق به مجموعة من أشهر أغانيه ، ومنها”زحمه”، ”انسان”، ”فى بلاد الأى حاجه”، “مجنون”،”بحار” وغيرها.
> يذكر أن الفريق وصل للمرحلة النهائية للمنافسة علي 4 من جوائز الموسيقي العالمية الورلد ميوزيك اورد، وهم أفضل كليب، أغنية، فريق،و جائزة أحسن أداء في الحفلات (لايف) ، وتعد بلاك تيما الفرقة المصرية العربية الوحيدة التي تنافس علي الجوائز في قارة أفريقيا.
> وتم تكوين الفريق عام2004، وأعضائة هم أمير صلاح الدين ،أحمد بحر، محمد عبدة، ويشاركون فى كتابة وتلحين أغنياتهم.

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