صحيفة إسرائيلية: السيسي يوقع صفقة سلاح فى روسيا قيمتها 2 مليار دولار وتشمل 27 طائرة من طراز ميج

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تفاصيل صفقة التسليح الروسية لمصر، وذلك على خلفية زيارة وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، التي يرافقه خلالها وزير الخارجية نبيل فهمي، لمقابلة نظيريهما الروسيين وزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو غدا الخميس.

وأكدت الصحيفة العبرية في تقرير لها اليوم، أن وزير الدفاع المصري توجه إلى روسيا للتوقيع على صفقة تسليح ضخمة تقدر بـ 2 مليار دولار، وتشمل 27 طائرة من طراز ميج، وأسلحة متقدمة مضادة للدبابات، وتسليح للبحرية المصرية لم تحدد نوعيته، بالإضافة إلى منظومة دفاعية جوية، وصواريخ أرض جو قادرة على اعتراض صواريخ كروز، ومن المتوقع أن يلقي المشير السيسي خطابا بعد انتهاء الزيارة للإعلان عن تفاصيل الصفقة طبقا لما ورد بالصحيفة.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن المباحثات حول هذه الصفقة بدأت منذ نحو ثلاثة شهور، وأن تمويل الصفقة جاء عبر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وأشارت “معاريف” إلى أن العلاقات بين القاهرة وموسكو، شهدت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة، عقب تدهور العلاقة بين مصر وأمريكا جراء قرار الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية لمصر.