أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرا الرى والقوى العاملة يحضران ختام أسبوع سلامة المنشآت السياحية

Google+ Print
وزيرا الرى والقوى العاملة يحضران ختام أسبوع سلامة المنشآت السياحية وزيرا الرى والقوى العاملة يحضران ختام أسبوع سلامة المنشآت السياحية

غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء، كل من الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، متجهان إلى مدينة شرم الشيخ لحضور اختتام أسبوع السلامة والصحة المهنية للمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ أعماله، غدًا الخميس، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
> ومن المقرر أن يتم توزيع عدد من الدروع والميداليات على الفنادق والمنشآت الفائزة فى تطبيق شروط السلامة الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت السياحية.

وأكد «أبو عيطة» أن من أهم الأهداف التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها، رعاية وحماية القوى العاملة بالدولة وتأمين بيئة العمل، مما يساعد على الزيادة فى الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف : المرحلة المقبلة سوف تشهد مراجعة التشريعات القائمة والعمل على تفعيلها وتقويتها لتتواكب مع الدستور الجديد بالتعاون مع أصحاب الأعمال والنقابات والوزارات المعنية بالاهتمام بصحة العاملين.

ويشارك فى الأسبوع نحو 300 من العاملين فى 200 منشأة سياحية وفندقية بالمحافظة، وهناك ورش العمل تعقد للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية تهدف إلى زيادة التعرف على تشريعات العمل، والسلامة والصحة المهنية فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى زيادة الوعى الوقائى للعاملين بالفنادق من خلال محاضرات وورش عمل عن المخاطر الفيزيائية والكيميائية والإسعافات الأولية والمخاطر الميكانيكية والكهربائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365