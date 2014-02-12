وزيرا الرى والقوى العاملة يحضران ختام أسبوع سلامة المنشآت السياحية

غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء، كل من الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، متجهان إلى مدينة شرم الشيخ لحضور اختتام أسبوع السلامة والصحة المهنية للمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ أعماله، غدًا الخميس، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

> ومن المقرر أن يتم توزيع عدد من الدروع والميداليات على الفنادق والمنشآت الفائزة فى تطبيق شروط السلامة الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت السياحية.

وأكد «أبو عيطة» أن من أهم الأهداف التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها، رعاية وحماية القوى العاملة بالدولة وتأمين بيئة العمل، مما يساعد على الزيادة فى الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف : المرحلة المقبلة سوف تشهد مراجعة التشريعات القائمة والعمل على تفعيلها وتقويتها لتتواكب مع الدستور الجديد بالتعاون مع أصحاب الأعمال والنقابات والوزارات المعنية بالاهتمام بصحة العاملين.

ويشارك فى الأسبوع نحو 300 من العاملين فى 200 منشأة سياحية وفندقية بالمحافظة، وهناك ورش العمل تعقد للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية تهدف إلى زيادة التعرف على تشريعات العمل، والسلامة والصحة المهنية فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى زيادة الوعى الوقائى للعاملين بالفنادق من خلال محاضرات وورش عمل عن المخاطر الفيزيائية والكيميائية والإسعافات الأولية والمخاطر الميكانيكية والكهربائية.