بالصّور مسلسل "الأخوة" يكشف علاقة حب وخيانة بين مشاهير عرب

تتواصل في مدينة أبو ظبي عمليات تصوير المسلسل الاجتماعي "الأخوة"، الذي يجمع نجوماً عرباً عن نص للكاتبين محمد أبو لبن ولواء يازجي، بإدارة المخرجين سيف الشيخ نجيب وعمّار العاني، وتحت إشراف الليث حجو.

وتمتد أحداث "الأخوة" على 100 حلقة، تروي حكاية عائلات سورية ولبنانية هاجرت إلى أبوظبي منذ سنوات، وأسّست أعمالاً؛ وذلك بالتزامن مع خطّ دراميّ مرتبط بالأحداث في مصر. ويتناول المسلسل علاقات معقدة بين الحب والخيانة، وقيم العائلة، وصراعات المال، بين أفراد عائلة "فريد نوح".

ويضم العمل مشاهير من النجوم العرب، مثل تيم حسن وأمل بوشوشة ونادين الرّاسي وأحمد فهمي ومرح جبر وفرح بسيسو وقيس الشيخ نجيب ونهلة داوود..

وتجسّد الفنّانة اللبنانيّة نادين الرّاسي في العمل دور امرأة جميلة ومكسورة تغرم برجل يأخذها من حبيبها لاحقاً.

الفنّان تيم حسن يلعب دور أكبر الاخوة في العائلة، وهو يُدير مصالح العائلة التّجارية بتكليف من والده. ثمّ يقع في لحظة ضعف بين الحبّ والمصلحة والوفاء والخيانة، فيما تلعب الفنّانة الفلسطينيّة فرح بسيسو دور "سمر"، وهي امرأة في الأربعين من العمر، تخون زوجها ثم تسافر إلى بلد آخر.

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