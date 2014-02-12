إبراهيم الحكمي يطلق جديده وصور حصرية لسيدتي نت

أنهى الفنان إبراهيم الحكمي، الغائب عن الساحة منذ فترة، تسجيل أغنية جديدة بلون غنائيّ يؤدّيه لأول مرّة، بعنوان "ودوني عنده"، من كلمات الشاعر الغنائي علي الغامدي ومن ألحان أحمد عبده. وقد جرى تسجيلها في ستوديو الفنان عبدالمجيد عبدالله بمدينة جدة، وفق الرؤية الفنية للمخرج فيصل يماني.

الفنان الحكمي رفض الحديث عن العمل بشكل موسّع، واعداً بكشف الستار عن تفاصيله في وقت لاحق، حين يُصبح جاهزاً ويُطرح على الجمهور.

وقد التقط "سيدتي نت" صوراً حصرية للحكمي ومن معه، أثناء الغناء والتصوير.

من كلمات الأغنية:

أواه يا زود الغلا ودوني عنده

فيني وله غير الوله ما شفته مدّه

وما يكفيني سلام.

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