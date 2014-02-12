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Frozen يعود الى المرتبة الأولى عالمياً

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Frozen يعود الى المرتبة الأولى عالمياً Frozen يعود الى المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي دخول الفيلم الكرتوني The Lego Movie حيث حصد 18.1 مليون دولار، وتراجع فيلم The Wolf of Wall Street من المرتبة الثالثة الى الرابعة مع 19 مليون دولار، ودخل فيلم Robocop مباشرة في المرتبة الثالثة مع 20.2 مليون دولار وتراجع الفيلم الصيني The Monkey King من المرتبة الأولى الى الثانية بعد أن سجّل 21.5 مليون دولار، ليتقدم مجدداً الفيلم الكرتوني Frozen من المرتبة الرابعة الى الأولى حيث جمع 24 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم That Awkward Moment من المرتبة الثالثة الى الخامسة مع 5.5 مليون دولار، وتراجع الفيلم الكرتوني Frozen من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث جمع 6.9 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Ride Along الى المرتبة الثالثة حاصداً 9.3 مليون دولار، ودخل فيلم George Clooney الجديد The Monuments Men مباشرة في المرتبة الثانية مع 22.7 مليون دولار. ودخل أيضاً في المرتبة الأولى مباشرة فيلم The LEGO Movie بعد أن حصد 69.1 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Twelve Years A Slave الى المرتبة الخامسة مع 8678 مشاهد، وتراجع فيلم Ride Along من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 14407 مشاهد، وتراجع فيلم Lone Survivorمن المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 14835 شخص. ودخل فيلم The Lego Movie مباشرة في المرتبة الثانية مع 27659 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Robocop مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 60489 شخص.

في لبنان، تراجع فيلم Ride Along الى المرتبة الخامسة مع 5762 مشاهد، ودخل فيلم The Lego Movie مباشرة في المرتبة الرابعة مع 6075 مشاهد. وتراجع فيلم Lone Survivor من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 6553 شخص، ودخل فيلم Robocop مباشرة في المرتبة الثانية مع 9080 مشاهد، ليدخل الفيلم اللبناني الكوميدي Neswen مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 11137 شخص.

في لم تشهد المرتبة الخامسة أي تغيير فبقي فيلم I, Frankenstein فيها حيث حصد 298 ألف جنيه، وتراجع فيلم Frozen من المرتبة الأولى الى الرابعة مع 346 ألف جنيه. ودخل فيلم Devil’s Due مباشرة في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 399 ألف جنيه. وتقدّم فيلم "خطة جيمي" من المرتبة الثالثة الى الثانية مع 408 آلاف جنيه. وتقدّم فيلم "لا مؤاخذة" مجدداً الى المرتبة الأولى بعد أن حصد 922 ألف جنيه.

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