حسن شاهين: أيدنا صباحي بناء على طلب أعضاء كثيرين في الحركة وليس منه شخصيا

قال حسن شاهين القيادي في حركة تمرد ، والذي قام مؤخرا بتأييد حمدين صباحى لرئاسة الجمهورية ، إن صباحي أكد فى مؤتمره الذي أعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية أن دعم رموز وقيادات من تمرد له فى الانتخابات الرئاسية جاء بناء على طلب عدد كبير من ممثليها وأعضائها له وليس من شخصه ، وأن هذا القطاع الكبير ما زال يدعم حمدين صباحى وإن على الآخرين عدم تضليل الرأى العام ، بحسب قوله.

> وأضاف شاهين في تدوينة كتبها عبر حسابه على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي قائلا إن تمرد ليست حكرا على شخص بعينه.

> كان محمد عبد العزيز وحسن شاهين وخالد القاضي القياديين في حركة تمرد قد أعلنوا تأييدهم لحمدين صباحي عقب قيامه بإعلان ترشحه السبت الماضي بمركز إعداد القادة ، وذلك بعد أن أعلن محمود بدر مؤسس الحركة وعدد آخر من قيادييها بإعلان تأييد المشير عبد الفتاح السيسي مرشحا للرئاسة في اجتماع لهم الجمعة ، ويوم الاثنين انعقدت الجمعية العمومية لتمرد وأعلن خلالها محمود بدر أن محمد عبد العزيز وحسن شاهين خالفا قرار تمرد بتأييد السيسي ، وأن تأييدهما لصباحي بصفتهما الشخصية وأنهما مازالا عضوين في تمرد .