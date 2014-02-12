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مقاعد متنقلة في ملعب بريستول سيتي قريبا

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مقاعد متنقلة في ملعب بريستول سيتي قريبا مقاعد متنقلة في ملعب بريستول سيتي قريبا

لندن، (إفي): يفكر نادي بريستول سيتي الإنجليزي في تزويد ملعب كرة القدم الخاص به بمقاعد متنقلة قابلة للطي ليكون الملعب الأول في إنجلترا الذي يصمم بهذا الشكل.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه لمشروع النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، الذي يحول ملعب أشتون جيت إلى ملعب مزود بأماكن مؤمنة للجماهير دون مقاعد.

يذكر أنه تم تطبيق هذا النظام في الدوري الألماني لكرة القدم بنجاح، وهو ما يسمح لإدارة الملعب بإتاحة أماكن للجماهير لمتابعة المباراة وقوفا.

وكانت السلطات الإنجليزية قد منعت مدرجات "الوقوف" في بريطانيا، خاصة بعد كارثة سقوط مدرج ملعب هليزبروه عام 1989 والذي راح ضحيته 96 مشجعا لنادي ليفربول.

يذكر أن دورتموند هو أشهر أندية العالم التي يتاح فيها منطقة للجماهير الواقفة، وتستخدم إدارة ملعبه المقاعد المتنقلة.

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