مبعوث الاتحاد الأوروبي يناقش مع النائب العام حقوق المحبوسين احتياطيًا والصحفيين

إستقبل النائب العام المستشار هشام بركات، مبعوث الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان “سترافوس لامبرينيدس”، في مكتبه بدار القضاء العالي في زيارة إستمرت قرابه الساعة تحدث فيها الطرفان عن ملف المعتقلين داخل السجون، وبشكل خاص ملف المعتقلين من الطلبة والطالبات.

وإستعرض مبعوث الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، العديد من الشكاوي التي تلقاها عبر المراكز الحقوقية المحلية في مصر، وكذلك المراكز الحقوقية الدولية، والمتعلقة جميعها بالإنتهاكات والمعاملة غير الأدمية التي يتعرض لها المعتقلين داخل السجون المصرية، بإعتبارهم معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين.

والتي تتمثل في أماكن إحتجازهم في الأماكن الغير مخصصة للإحتجاز قانونًا مثل معسكرات الأمن المركزي، التي أصبحت تمتلئ بالمعتقلين بعد إمتلاء السجون وأقسام الشرطة، وعمليات التعذيب “الممنهج” التي يتعرضوا لها، والإعتداء عليهم بالضرب والسب هم وذويهم، وكذلك حرمانهم من حقوقهم كمحبوسين إحتياطيا على ذمة القضايا، ومنها منع الزيارات عنهم سواء لذويهم أو حتى لمحاميهم في الكثير من الحالات، ووضعهم في “زنازين” إنفرادية لا تحتوي على أبسط الحقوق الأدمية التي كفلها القانون، ولا يسمح لهم بإدخال أي كتب أو صحف أو مجلات أو غيرها، وجميعها أمور مسموح بها قانونيا، ومتعارف عليها دوليًا، ومصر موقعة عليها في إتفاقيات عديدة لحقوق الإنسان، والإتفاقيات المتعقلة بمعاملة المحبوسين والسجناء.

وتناول اللقاء أيضا عمليات التربص والتضييق الإعلامي وإستهداف الصحفيين والمراسلين والإعلاميين المصريين والأجانب بمصر، من قبل السلطات الأمنية بمصر، وبمعاونة النيابة العامة المصرية، وهي الممارسات التي كانت خلفت عن عشرات القتلى والمعتقلين من الإعلاميين داخل السجون، وكان أخر هذه المارسات، قو قرار النائب العام بإحالة 20 صحفي ومراسل من بينهم 4أجانب إلى محكمة الجنايات، وذلك لتصويرهم وبث مقاطع فيديوهات إلى قناتي “CNN” و”الجزيرة”، تستعرض التعامل الأمني مع المتظاهرين، وهو ما رأته النيابة العامة يضر بسمعة مصر دوليا، وبها عمليات مونتاج وفبركة لهذه الفيديوهات.

وأكد النائب العام على عدم وجود أي معتقلين سياسيين في مصر، وجميع المحبوسين إما محبوسين إحتياطيا بقرارات من النيابة العامة، أو قاضي التحقيق أو بقرارات من المحكمة، وإما محبوسين وفاء لعقوبات مقضي بها من المحاكم المختصة، وجميع تلك القرارات صادرة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات أمام القضاء العادي، ولم يخضع أحد لتطبيق أية قوانين إستثنائية.

ويأتي لقاء مبعوث الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، عقب لقاءه يوم الأحد الماضي بوزير الخارجية نبيل فهمي وتناول اللقاء سبل التنسيق فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان في المحافل الدولية وخاصة مصر.