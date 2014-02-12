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الأحد.. القوى العاملة تعقد مؤتمرا للجاليات المصرية فى أوروبا

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الأحد.. القوى العاملة تعقد مؤتمرا للجاليات المصرية فى أوروبا الأحد.. القوى العاملة تعقد مؤتمرا للجاليات المصرية فى أوروبا

تعقد وزارة القوى العاملة والهجرة يوم "الأحد" المقبل مؤتمر اتحاد الجاليات المصرية فى أوربا.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر دور اتحادات الجاليات المصرية فى أوروبا فى المرحلة القادمة ومسئولياتهم فى كافة المجالات التى تهم الوطن والجاليات المصرية فى الخارج لدعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى مشروعات استثمارية.

كما يشارك فى فعليات المؤتمر ممثلون لوزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان والتربية والتعليم والصحة والبيئة والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووفد من رؤساء الجاليات المصرية فى أوروبا.

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