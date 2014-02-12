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أمين حداد يقدم أشعاره بأمسية ”شعر فى حضن المزيكا” بمركز “دوم”1مارس

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أمين حداد يقدم أشعاره بأمسية ”شعر فى حضن المزيكا” بمركز “دوم”1مارس أمين حداد يقدم أشعاره بأمسية ”شعر فى حضن المزيكا” بمركز “دوم”1مارس

الشاعر امين حداد مجموعة من أشعارة بأمسية غنائية شعرية تحت عنوان”شعر فى حضن المزيكا”،وذلك بمركز”دوم” بالعجوزة.
> ونظرا لقلة عدد كراسى القاعه بمركز “دوم”يقدم أمين اشعارة بحفلين مساء يوم 1مارس،ويبدأ الأول فى السابعةوينتهى فى الثامنه ونصف،ويليها الثانى فى التاسعه ،ويستمر حتى العاشرة ونصف،وتشارك بالأمسية فرقة إسكندريلا بقيادة الملحن والمطرب حازم شاهين.
> تجدرالإشارة إلى إن أمين حداد صدر لة مؤخرا كتاب”جزيرة الآحياء”،وسيقوم بالامسية بإلقاء أشعارة بمشاركة دعاء حمزة.

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