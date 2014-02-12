محافظ السويس : إنارة عرب “العمارين والشط” وتجديد شبكات الكهرباء

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس، اجتماعاً مع المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لبحث مطالب محافظة السويس من احتياجات الكهرباء .

وطالب السروي، ضرورة تشكيل لجنة من الشركة، لزيارة منطقة شمال غرب خليج السويس، للاطلاع علي احتياجات المنطقة من الإنارة العامة، حيث يعد إنارة المنطقة المساهمة الأولي في توفير الأمن بها .

وطالب المحافظ، بحل مشكلة توصيل الكهرباء لمنطقة قري شباب الخريجين للمنازل، وماكينات رفع المياه، واستكمال أعمال توصيل الكهرباء، والإنارة العامة لمنطقة عرب العمارين بالسخنة، وعرب الشط، والمساهمة في دعم إحلال، وتوصيل الإنارة بشارع صلاح نسيم، حيث يتم توسيع، ورصف الطريق حتي الأدبية .

وأكد المهندس محمد السيد، علي أن الشركة تدعم أعمال إحلال وتجديد الشبكات بمنطقة شرق الأربعين وبورتوفيق وتركيب لوحات توزيع ومحولات كهربائية ومد خطوط كابلات لتخفيف الأحمال علي الخطوط الحالية بتكلفة تصل إلي 100 مليون جنيه وأشار إلي انه تم تدعيم منطقة عرب العمارين بمبلغ 5,4 مليون جنيه لأعمال الإنارة في المنطقة وأكد علي استعداد الشركة لتقديم دعم مالي يقدر بمبلغ 9 مليون جنيه لأعمال الإنارة لشارع صلاح نسيم خلال التطوير الحالي .

واكد المهندس محمد السيد أن الشركة تعمل في دعم وإحلال وتجديد الشبكة بالسويس قبل بداية الصيف وصيانة اللوحات وتجديدها وتركيب محولات جديدة بمنطقة العبور والسويس .

وخلال الاجتماع طالب السروي بالعمل علي إدراج إنارة طريق السويس الإسماعيلية في الخطة القادمة لتوفير الأمن علي الطريق.

أكد علي الاحتفاظ بأحقية تعيين أبناء السويس من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشركة في الفترة القادمة .

حضر الاجتماع المهندس ناصر الغندور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاعات السويس والبحر الأحمر و المهندس شكري محمد يوسف رئيس قطاع الكهرباء بالسويس والمهندس إيمان حسن والمهندس أحمد شحاته بقطاع كهرباء السويس .