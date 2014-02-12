إخلاء سبيل 7 من عناصر الإرهابية فى اشتباكات الأميرية

قرر المستشار محمود مجدى قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الاربعاء ، اخلاء سبيل 7 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بكفالة مالية قدرها الف جنيه لكل منهم وتجديد حبس المتهم مجدى احمد محمد 15 يوما على ذمة التحقيق ،على خلفية ضبطهم أواخر شهر يناير الماضي، في اشتباكات منطقة الأميرية.

وضمت قائمة المتهمين كلًا من عمر على السيد، وطارق مصطفى أحمد، ومحمد باسل محمد سليمان، وخالد محمد عبدالحميد، وإسلام محمد رمضان، وأحمد محمد رمضان، ومحمد أحمد محمد سليمان”.

> وجهت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وقنابل وزجاجات مولوتوف وذخائر.

> كانت قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهمين أثناء اشتراكهم مع آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالتعدي على الأهالي وقوات الأمن وضبط بحوزتهم: “3 فرد خرطوش، و52 طلقة خرطوش، 40 قنبلة يدوية محلية الصنع، و10 أقنعة وجه، و4 طلقات آلية، وأكثر من 100 زجاجة مولوتوف و6 مواسير محدثات صوت طويلة الحجم، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 466 لسنة 2014 وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.