' هزائم الهلال بسبب أخطاء فردية من اللاعبين وليس سامي الجابر '

يرى عبد العزيز عودة مدرب الهلال ومنتخب السعودية الأسبق أن هزائم الهلال الأخيرة ناتجة بسبب أخطاء فردية من اللاعبين وليس نتاج أخطاء فنية من سامي الجابر المدير الفني للفريق.

وقال عودة "يقدم سامي عملا جيدا وماحدث في الهلال أخطاء فردية وليست تدريبية وهي موجودة في أفضل لاعبي العالم.. فالأخطاء واردة.. وكل من يلعب يخطئ".

وأضاف "ولكن المشكلة أنها فردية وتتسبب في تعثر الفريق فنياً.. والهلال يعاني من هذه الفردية وخاصة الأنانية أمام المرمى".

وتعرض الهلال لهزيمتين متتاليتين في نهائي كأس ولي العهد أمام النصر ثم الخسارة أمام الشباب في الدوري مما جعله يبتعد عن النصر المتصدر بـ9 نقاط كاملة.