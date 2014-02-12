فضل شاكر يستبق حكم الأعدام ويؤكد: أنا بريء

صدر حكم ظني بإعدام الفنان المعتزل الهارب من العدالة فضل شاكر؟ لم يصدر الحكم؟

الخبر نشرته صحيفة عربية، ولم تشر إليه أية صحيفة لبنانية، وبدا أن ثمة تسريبات إعلامية عن حكم لم يصدر بعد، استناداً إلى ما ينص عليه القانون اللبناني في مثل حالة فضل.

وقد كتب فضل مستنكراً الحكم عبر صفحته الخاصة على "تويتر" بقوله :إتهمتوني بقتل الجيش ولم أقتل أي أحد في حياتي .. فبركتوا فيديو " الفطيستين " وكنت متلقي للخبر ولم يكونوا من الجيش .. أين الدليل ؟؟

وعاد وكتب على صفحته "المتهم بريئ حتى تثبت إدانته !! علي أي اساس تحكموا عليا اعدام ؟؟ وينو الدليل ؟؟ لأي محل بدكم تخدوني ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل".

يذكر أن فضل ظهر في فيديو يوم معارك عبرا بين أنصار الشيخ أحمد الأسير الذي فر معه لاحقاً وبين عناصر من الجيش اللبناني، وأعلن "اننا قتلنا فطيستين"، في فيديو تمّ على أساسه الادعاء على فضل الذي عاد وأنكر في تغريدة سابقة أن يكون قد أنكر أنه قتل عنصرين من الجيش، موضحاً أنه كان مجرد متلق للخبر، وأنه لم يكن يقصد الجيش بالحديث عن الفطيستين.