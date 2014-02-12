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وزيرة الصحة تستعرض جهود الوزارة للتعامل مع "h1n1" خلال اجتماع الحكومة

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وزيرة الصحة تستعرض جهود الوزارة للتعامل مع "h1n1" خلال اجتماع الحكومة وزيرة الصحة تستعرض جهود الوزارة للتعامل مع "h1n1" خلال اجتماع الحكومة

عرضت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، تقريراً حول الأنفلونزا الموسمية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حيث أشارت إلى أن عدد حالات الإلتهاب الرئوى خلال هذا الموسم أقل منها فى الموسم الماضى، ولكنها جاءت بصورة إكلينيكية أكثر شدة، مؤكدة على الاستمرار فى أخذ اليقظة والحذر والرصد المستمر لتطور الحالات وانتشار الفيروس فى المجتمع مع تعزيز حملات رفع الوعى لدى الجماهير وخصوصاً إجراءات الوقاية وطلب العلاج المبكر، وبلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة بالأنفلونزا الموسمية 342 حالة، وبلغت حالات الوفاة 44 حالة.

وأوضحت الوزيرة الإجراءات والتدابير التى اتخذتها وزارة الصحة للتعامل مع، ومنها:
> (تفعيل عمل اللجنة العليا للأنفلونزا برئاسة وزيرة الصحة، حيث عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 20 و 30 يناير، كما قامت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية فى ، بتقييم الوضع والتخطيط لاتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، و تنشيط الترصد للأنفلونزا والالتهاب الرئوى بكافة المستشفيات بصفة يومية للوقوف على الوضع الوبائى و المتابعة الدقيقة للفيروسات السائدة، ودعم الترصد المعملى على مستوى المحافظات بشأن طرق سحب وحفظ ونقل العينات، وتوزيع العقار الخاص بالعلاج (700 ألف علبة تاميفلو) على جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتوفير 100 ألف جرعة تطعيم للإنلفونزا الموسمية للفئات الأكثر عرضة للمرض والعدوى، وتفعيل الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المواطنين فيما يخص الأنفلونزا) .

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مصر 365

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