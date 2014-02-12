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الداخلية: لم نصدر تعليمات بفض تظاهرات أمناء الشرطة بالقوة

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الداخلية: لم نصدر تعليمات بفض تظاهرات أمناء الشرطة بالقوة الداخلية: لم نصدر تعليمات بفض تظاهرات أمناء الشرطة بالقوة

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابى بشأن خطاب منسوب صدوره للواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن يوجه بفض تظاهرات أمناء الشرطة والأفراد بالقوة.

وأكد أن الخطاب مزور صلبًا وتوقيعًا وما حواه من معلومات لا أساس لها من الصحة.
> وأضاف فى بيان رسمى اليوم الأربعاء أن وزارة الداخلية تؤكد وعيها بتلك المحاولات الخسيسة لبث الفرقة بين رجال الشرطة الذين يزداد إصرارهم وعزمهم يومًا بعد يوم لمواجهة الأعمال الإرهابية والتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات اليائسة التى تتبناها تلك الجماعة الإرهابية.

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مصر 365