"المحامين العرب": بيان البرلمان الأوروبى تدخّل سافر فى الشأن المصرى

أكد اتحاد المحامين العرب، أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن تطورات الأوضاع فى مصر يعد تدخلاً سافرًا فى الشأن الداخلى المصرى، ولا يتفق مع قواعد القانون الدولى ويمهد الطريق أمام الراغبين فى تطبيق النموذج السورى على الأرض المصرية بما فى ذلك فشل جنيف1 وجنيف2 فى الوصول إلى حلول توقف المعارضة المسلحة لإسقاط المزيد من الدماء تحقيقًا للحلم الأمريكى فى المنطقة.

وقال اتحاد المحامين العرب فى بيانٍ أعلنته لمياء صبرى مبدى، الأمين العام المساعد للاتحاد، إن الاتحاد يدين هذا التدخل ويؤكد حق الشعب المصرى فى التمسك بخطواته نحو المستقبل والتى وافق عليها الشعب فى ثورة 30 يونيو وما بعدها من استحقاقات.

وأشار اتحاد المحامين العرب إلى أن الاتحاد الأوروبى يساوى بين الشخص العادى والإرهابى ويطالب بأن تشمل العملية السياسية الجميع وهى ما يبدو سلوكًا غريبًا فى ظل صمت مريب عن إدانة هذه العمليات الإرهابية التى تتم كل يوم.