محمد بن راشد: كنت واثقاً بتجاوز الأزمة العالمية ومواجهة التحدي بالتحدي والإيمان بالله

نظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي لقاء جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع الصحافيين والاعلاميين ضيوف الإمارات الذين شاركوا في القمة الحكومية الثانية التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة جميرا في دبي .

وحضر اللقاء الذي تم في فندق ميناء السلام قبل ظهر اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة اللواء محمد أحمد القمزي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الاعلامي لحكومة دبي وعدد من الوزراء العرب المشاركين في القمة.

وجرى خلال الجلسة حوار مفتوح وصريح بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور تناول عددا من قضايا التنمية والتطوير في دولة الإمارات ومواضيع تتعلق بالمرأة ومكانتها في الإمارات وبعض دول المنطقة الى جانب بعض القضايا السياسية والتحولات في الوطن العربي .وتطرق الصحافيون خلال الحوار الى الانجازات التي تحققت لدولة الإمارات عموما ودبي خاصة مشيرين في هذا السياق الى مطار آل مكتوم الدولي وتوسعات مطار دبي الدولي الذي بات من اكبر مطارات العالم بعد انجاز مطار آل مكتوم الدولي لاسيما لجهة استقباله ملايين المسافرين والذي وصل عددهم الى اكثر من 120 مليون مسافر اذ تفوق على كثير من مطارات العالم الكبيرة .

وأكد سموه في سياق الحوار ان بناء الحجر اسهل بكثير من بناء البشر ونحن الحمد لله في دولة الامارات استطعنا من بناء الانسان وتنميته وصقل مواهبه وقدراته من خلال التدريب والعمل الى جانب وضوح الرؤية والتوجيهات. واضاف سموه " انا قائد ولكن لا استطيع تحقيق كل هذه الانجازات دون فريق عمل واحد يعمل بروح واحدة لاهداف واحدة

وهذا الفريق أضع له رؤيتي وأحددها وهو يعمل وينفذ وينجح لاسعاد الناس في دولتنا الحبيبة .. مؤكدا سموه ان عنصر الأمن والأمان يشكل أساسا متينا لتحقيق هذا الاستقرار والتنمية والمكتسبات الوطنية.. ناهيك عن دور الآباء المؤسسين الذين لا ننسى فضلهم في ارساء قاعدة صلبة للبناء عليها.

واضاف سموه " أذكر أيام الأزمة الاقتصادية العالمية التي أسميها "يوم التحدي الكبير" ان الصحافيين كانوا يسألون ماذا بعد ؟ اقول لهم " انتم تحكمون على الأمور من مشاهداتكم الآنية وتحليلاتكم أما أنا فأحكم عليها من تجاربي وخبرتي ورؤيتي للمستقبل " فالكل كان يستغرب كيف ان الأزمة العالمية لم تؤثر بي ولم تهتز بي شعرة واحدة لأنني كنت واثقا من تجاوز الأزمة خاصة عندي في دبي وصممت على مواجهة التحدي بالتحدي والإصرار والعزيمة والإيمان بالله وبقدراتنا الذاتية.

كما تناول الحوار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية اذ أكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المسيرة ماضية على الطريق الصحيح والتنسيق بين الدول الأعضاء قائم في مختلف الميادين ونحن في دولة الإمارات نعمل بكل الوسائل بالتعاون من اشقائنا في الدول الاعضاء للوصول بالمسيرة الى بر الامان وبلوغها اهدافها وتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا وهذا قدرنا كقيادات وشعوب دول المجلس.

وأحب أن أطمئنكم ان النهاية ستكون سعيدة ان شاء الله ونأمل ان نصل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما وصلنا اليه في دولة الامارات من قيام الاتحاد المبني على أسس وقواعد لا تتزحزح.

وعن الاوضاع الراهنة في بعض دول الوطن العربي اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان دولة الامارات دعمت مصر الشقيقة منذ عهد الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد طيب الله ثراه حين عقدت اتفاقية الصلح بين مصر واسرائيل ونحن اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وانا قدمنا ونقدم الدعم لــ "قلب الأمة العربية" مصر كي تمضي قدما في الاصلاح وتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية لشعب مصر الشقيق.

وأشاد الصحافييون في ختام اللقاء بفكرة تنظيم القمة الحكومية بشكل دوري ووصوفها بأنها ملتقى فكري وتقني واقتصادي وثقافي تجمع نخبة من الخبراء والعلماء والاقتصاديين وصناع القرار على المستويين العربي والعالمي ما جعل منها منصة حوار واقعي بين المشاركين في القمة من جهة وبينهم والصحافيين والاعلاميين من جهة ثانية شاكرين لسموه اهتمامه بالإعلام وأهله وحرصه على مشاركة الإعلام والصحافيين في إثراء هذه القمة والمناسبات الاخرى في دبي وابراز الاحداث بصورة تعكس حضارة شعب الامارات وثقافته ورؤيته قيادته الحكيمة.