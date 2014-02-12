الأهلي يمنع الجهاز الفني واللاعبين من التحدث للإعلام

أصدر النادي الأهلي قرار بمنع الجهاز الفني والطبي وكذلك لاعبي الفريق من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة.

وكان الأهلي الذي يمر بحالة فنية سيئة الفترة الماضية قد تعادل مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء ليظل في مركزه الثاني بالمجموعة الأولى خلف المقاولون المتصدر.

وأصدرت لجنة الكرة برئاسة حسن حمدي قرارها بمنع الجميع بالإدلاء بأي تصريحات خلال الفترة المقبلة حتى طبيب النادي الذي منع هو الآخر من التصريح بخصوص الللاعبين المصابين.

واستثني من هذا القرار فقط سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

ويلعب الأهلي بعد أسبوع على مباراة السوبر الإفريقي إذ يواجه فريق الصفاقسي التونسي على استاد القاهرة يوم الخميس 20 فبراير.