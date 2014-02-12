القبض على أمين خزينة جمعية زراعية في الأقصر بتهمة اختلاس 31 ألف جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الأقصر من ضبط أمين خزينة الجمعية الزراعية بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة بتهمة اختلاس 31 ألف جنيه من من خزينة الجمعية لشخصه .

تلقي اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر إخطارا من المقدم محمد فاروق عنان رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية بالتنسيق مع إدارة الشئون الاداريه القانونية بمديرية الزراعه بالأقصر يفيد بضبط المتهم عبد الحميد عبد الجواد محمد مواليد 20/ 11 1964 أمين خزينة الجمعية الزراعية بالشغب التابعة لمركز اسن او مقيم العديسات قبلي مركز الأقصر لاختلاسه مبلغ وقدرة 31032 ” واحد وثلاثون ألف واثنان وثلاثون جنيها من خزينة الجمعية لشخصه.

وبمواجهته اعترف بقيامه باختلاس المبلغ لوجود عجز بمخزن السماد عهدته .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2400 لـ2014 جنح مركز شرطة أسنا وجارى العرض على النيابة .