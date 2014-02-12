“مصرع ربة منزل سقطت من قطار “القاهرة – منوف”

لقيت ربة منزل مصرعها عقب سقوطها أسفل قطار ” القاهرة – منوف ” ، نتيجة إختلال توازنها على باب القطار أمام قرية سمادون التابعة لمركز أشمون تم نقل الجثة الى مستشفى أشمون.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى اشمون العام بوصول بدرسة سامى طاحون 39 سنة ربة منزل ومقيمة قرية شما جثة هامدة ادعاء سقوطها من قطار .

وبسؤال شقيقها حمدى، قرر انه اثناء استقلال شقيقته القطار رقم 539 القادم من القاهرة منوف و أمام مزلقان سمادون اختل توزانها وسقطت أسفل القطار وحدثت الإصابه التى أودت بحياتها .

تم تحرير محضر رقم 12856 جنح اشمون وباشرت النيابة التحقيق .