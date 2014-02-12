القوات المسلحة تفتتح مجمعين لإنتاج الخبز لخدمة أهالى محافظة السويس

أناب المشير عبد الفتاح السيسى اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى ويرافقة اللواء العربي السرودى محافظ السويس فى افتتاح مجمعين لإنتاج الخبز بمنطقتي “السلام ، والتوفيقية ” اللذان أقامتهما القوات المسلحة لخدمة أهالى مدينة السويس والمناطق المحيطة بها ، وذلك في إطار سلسلة من الوحدات الإنتاجية التى أقامتها القوات المسلحة في القاهرة والمحافظات للمساهمة في حل أزمة الخبز بطاقات إنتاجية تتجاوز 6 مليون رغيف يوميًا.

وتم إنشاء المجمعين بما يتناسب مع مراحل التطوير المستقبلى حيث تم افتتاح عدد 4 خط إنتاج بطاقة انتاجية تتجاوز 64 ألف رغيف يوميًا كمرحلة أولى ، يتم زيادتها إلى 16 خط بطاقة تتجاوز 256 ألف رغيف يوميًا كمرحلة ثانية ، وذلك لإستيعاب الزيادة السكانية بالمحافظة حتي عام 2020 ، فضلاً عن توفير العشرات من فرص العمل للشباب من أبناء مدينة السويس .

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كما تم فتح العديد من المنافذ لتوزيع الخبز بالأحياء والشوارع الرئيسية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى وعدد من التيارات والقوي الشبابية بالمحافظة ، وذلك وسط إشادة رسمية وشعبية واسعة بجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم مواطني السويس والتخفيف عن كاهلهم في العديد من نواحي الحياة .