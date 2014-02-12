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الجمعية المصرية تكرم عدداً من الرياضيين بالمنيا

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الجمعية المصرية تكرم عدداً من الرياضيين بالمنيا الجمعية المصرية تكرم عدداً من الرياضيين بالمنيا

أقامت عصر اليوم الأربعاء الجمعية المصرية لرعاية النشىء والرياضيين بالمنيا ,مهرجاناً لتكريم رموز الرياضة بالمحافظة, و كل من أسهم فى الحصول على جوائز كبرى, أو تطوير المنظومة الرياضية, فى مختلف الألعاب .

شارك فى المهرجان, العديد من الشخصيات الرياضية , وتم تكريم كلاً من الكابتن علاء نبيل, المدرب العام لمنتخب لكرة القدم ,والمدير الفنى السابق لنادى المنيا , الكابتن عباس سعد المدرب العام لنادى المنيا سابقاً , و علاء عبد الغنى رئيس منظمة رعاية النشىء , ومحمد حمدى ماضى رئيس مجلس إدارة نادى المنيا , و مريم سعد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة , ومنى عمر مقرر فرع المرأة بالمنيا , ومصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن بالمنيا ,ومحمد مدحت وكيل وزارة التربية والتعليم, وعدداً كبير من الرياضيين ولاعبى المنيا السابقين والحاليين .

وتضمن المهرجان عدداً من الفقرات للمواهب الشابة, فى الشعر و الأدب , و فى نهاية الإحتفالية تم توزيع شهادات التقدير والدروع للحاضرين .

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