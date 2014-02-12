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اعتماد نتيجة سموحة والاتحاد يحرك الزمالك للمطالبة بالمعاملة بالمثل

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اعتماد نتيجة سموحة والاتحاد يحرك الزمالك للمطالبة بالمعاملة بالمثل اعتماد نتيجة سموحة والاتحاد يحرك الزمالك للمطالبة بالمعاملة بالمثل

تقدم الزمالك بتظلم للجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري من أجل احتساب نتيجة مباراته المثيرة للجدل مع حرس الحدود بالتعادل.

وكانت لجنة المسابقات قد عاقبت الزمالك بخسارته اعتباريا 2-0 ومنح الحدود كل نقاط المباراة، بعدما اقتحمت جماهيره استاد القاهرة خلال مباراة الفريقين التي انتهت فعليا بالتعادل 1-1.

وعلم FilGoal.com أن اعتماد نتيجة مباراة سموحة والاتحاد السكندري بالتعادل 1-1 رغم وجود جماهير في الملعب، هو سبب تحرك الزمالك بعد أسبوعين من تلقي العقوبة.

اجتمع أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يوم الأربعاء ليتظلم ضد العقوبة الموقعة على ناديه.

وقال يونس في تصريحات لـFilGoal.com إن الزمالك سيتقبل قرار اللجنة التي تدرس التظلم بعد أسبوع أي كان".

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