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المقاولون يرفض هدية الأهلي ويتعادل مع الإنتاج

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المقاولون يرفض هدية الأهلي ويتعادل مع الإنتاج المقاولون يرفض هدية الأهلي ويتعادل مع الإنتاج

رفض المقاولون استغلال تعثر الأهلي بالتعادل أمام الاتحاد وأهدر فرصة الانفراد بالصدارة بعد أن تعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي في الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

وعاد المقاولون للصدارة مرة أخرى بفارق الأهداف فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وتقدم المقاولون في الدقيقة 28 عن طريق محمد فاروق الذي استغل خطأ فادحا من نادر سعد حارس الإنتاج الذي فشل في التعامل مع ركنية من الناحية اليسرى ليسددها بقوة في الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 53 تعادل باسم مرسي مهاجم الإنتاج لفريقه من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة خادعت محمد العقباوي حارس المقاولون.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 16 نقطة في المركز الأول فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.

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