محافظ كفر الشيخ: انشاء رصيف جديد بميناء برج البرلس بتكلفة 40 مليون جنيه

أعلن المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بأنه سيتم انشاء رصيف جديد بميناء الصيد ببرج البرلس بتكلفة 40 مليون جنية ستقوم القوات البحرية المصرية بانشائه فى خطوة جديدة لتطوير ميناء البرلس والقضاء على مشاكل الصيادين بالميناء لاستيعاب اكبر عدد من مراكب الصيد بخلاف مبلغ الـ 25 مليون جنية السابق اعتمادها من السيد اللواء وزير التنمية المحلية خلال زيارته الاخيرة للمحافظة بحضور السيد الدكتور وزير التخطيط ووزير التعاون الدولى والسيده الدكتوره وزيرة الصحة خلال زيارتهم للمحافظة .

كما أضاف المحافظ بأن شركة المقاولون العرب تقوم حاليا بتحديد الحد الفاصل بين حد بحيرة البرلس والمزارع المؤجرة للأهالى بمعرفة الثروة السمكية .. وقيام شرطة المسطحات المائية بضبط اللنشات المخالفة وتشديد الرقابة على بوغاز البرلس .

كما وجه المحافظ بضرورة تحديد مالك المركبات واللنشات المخالفة لاقامة ركن الجريمة وعمل محضر متكامل بمعرفة شرطة المسطحات المائية يستطيع معه الوصول الى متهم بعينه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ وحضور الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة والمهندس حافظ عيسوى وكيل اول الوزارة السكرتير العام واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد والمهندس محمد طه رئيس الادارة المركزية للثروة السمكية بكفر الشيخ ورؤساء مراكز بلطيم والبرلس والرياض وسيدى سالم ورؤساء جمعيات الصيادين بالبرلس ومطوبس .