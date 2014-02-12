' تير شتيجن لا يملك رفاهية ارتكاب الأخطاء في برشلونة '

/أ ش أ/ أكد أندريس يونكر مساعد لويس فان جال المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة أن أندري تير شتيجن حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ المرشح للانتقال للنادي الكتالوني لا يملك رفاهية ارتكاب أي أخطاء في برشلونة.

وقال أندريس يونكر في تصريحات لإذاعة (لا اكارسكا) الكتالونية، إن تير شتيجن يبقى مرشحا جيدا لخلافة فيكتور فالديز في حماية عرين برشلونة في ظل قرار الحارس المخضرم مغادرة النادي في نهاية عقده الصيف المقبل.

ومع ذلك أعترف المدرب الهولندي الذي يعمل حاليا في ألمانيا أن نجاح تير شتيجن /21 عاما/ في تكييف أموره في كامب نو ليس بالأمر المؤكد وقال "السؤال هو سينجح فى برشلونه. فيتور بايا كان من كبار الحراس وأحد أفضل حراس العالم حين انضم للنادي ولكن لم ينجح كثيرا".

غير أن يونكر في الوقت نفسه لم يشكك في قدرات الحارس الشاب وقال "أنه يملك قدرات كبيرة وموهبة عالية للعب في البارسا ولكنه لا يملك رفاهية ارتكاب الأخطاء".