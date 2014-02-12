تاتا: الحكام في إنجلترا لديهم حرية أكبر من إسبانيا

/أ ش أ/ كرر تاتا مارتينو المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني ما أعلنه كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد فيما يتعلق بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الحكام في الدوري الإسباني.

وقال مارتينو للموقع الرسمي لناديه "أتفق تماما مع ما أعلنه أنشيلوتي.. لا أعرف ما إذا كان الحكام هنا يمكنهم أن يتجاهلوا تماما مايقال عنهم، ونظرا لأنه ليس لدي أي تجربة في الدوريات الأخرى في أوروبا فلا يمكننى أن اقارن الوضع بما عليه الحال في الدورى الإنجليزي على سبيل المثال".

إلا أنه عاد وأكد فى تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "ومع ذلك لدي شعور بأن الحكام أكثر حرية في إنجلترا، ويبدو أنه يمكنهم أن يرتكبوا أخطاء غريبة ولا تحدث ضجة بشأنها".

وأضاف "ولكن هنا إذا ارتكب الحكام خطأ فإن الأمر يصبح قضية كبرى اعتمادا على من يرتكب في حقه هذا الخطأ ويحظى الأمر باهتمام كبير لدرجة أنه يمكن أن يلحق الأذى بطرف ما".

يذكر أن تاتا مارتينو قد تولى تدريب برشلونة مطلع هذا الموسم خلفا للإسباني تيتو فيلانوفا الذي رحل بسبب معاناته مع المرض.